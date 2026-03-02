«Локомотив» продлил победную серию до шести матчей

Ярославский «Локомотив» в гостях переиграл череповецкую «Северсталь» (3:2 Б) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

В составе гостей в основное время отличились Артур Каюмов и Байрон Фрэз, у хозяев забил Владислав Цицюра, а на последней минуте в большинстве шайбу забросил Александр Скоренов и перевел встречу в овертайм.

В дополнительной пятиминутке «Северсталь» получила право на штрафной бросок после выброса клюшки вратарем «Локомотива» Даниилом Исаевым, но Скоренов не реализовал эту попытку.

В серии послематчевых буллитов у «Локомотива» забили Артур Каюмов и Александр Радулов.

Победа стала для «Локомотива» шестой подряд, в последних 14 встречах команда Боба Хартли выиграла 13 раз. Благодаря этому результату ярославцы гарантировали себе преимущество домашнего льда в серии первого раунда Кубка Гагарина.

«Локомотив» с 89 очками лидирует в Западной конференции, «Северсталь» (81) идет 3‑й на Западе.