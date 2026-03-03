Марченко признан первой звездой матча «Рейнджерс» – «Коламбус»

Российский нападающий «Коламбус Блю Джэкетс» Кирилл Марченко признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Нью‑Йорк Рейнджерс».

Встреча в Нью‑Йорке завершилась со счетом 5:4 в пользу «Коламбуса». Марченко забил два гола и сделал результативный пас. Шайба Марченко в овертайме стала победной.

Второй звездой признан форвард «Нью‑Йорк Рейнджерс» Габриэль Перро, у которого также 3 (2+1) очка. Третья звезда — нападающий «Коламбуса» Чарли Койл, оформивший ассистентский дубль.

В активе Марченко 50 (22+28) очков в 53 матчах текущего сезона. Он лучший снайпер «Коламбуса» и пятый среди всех российских снайперов чемпионата.