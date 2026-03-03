Российский нападающий признан первой звездой игрового дня НХЛ

Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко признан первой звездой игрового дня НХЛ. В матче регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:4 OT) 25-летний форвард набрал три очка, оформив дубль при результативной передаче, и в том числе записал на свой счёт победную шайбу в овертайме.

Второй звездой игрового дня вратарь «Сиэтл Кракен» Джоуи Даккорд, который в игре с «Каролиной Харрикейнз» (2:1) отразил 35 бросков.

Третья звезда дня — форвард «Филадельфии Флайерз» Ноа Кейтс, на счету которого гол и результативная передача в победном матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (3:2 Б).

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.