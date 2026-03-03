«Юта» хочет выменять нападающего в топ-6 на дедлайне НХЛ

$77.1790.73

«Юта» хочет выменять форварда в топ-6 на дедлайне НХЛ. Томас, Кайру, Кадри и Трочек – в числе кандидатов (The Fourth Period)

По информации The Fourth Period, «Юта» хочет заполучить форварда в топ-6 на дедлайне обменов в НХЛ (6 марта) и готова действовать агрессивно.

В список хоккеистов, которыми интересуется клуб, входят Роберт Томас и Джордан Кайру из «Сент-Луиса», Назем Кадри из «Калгари» и Винсент Трочек, выступающий за «Рейнджерс».

«Юта» занимает седьмое место в Западной конференции, набрав 66 очков в 60 матчах.

