Савиков о СКА в плей-офф: «Там нет удобных соперников»

Защитник СКА Егор Савиков оценил перспективы команды в плей-офф КХЛ.

– Разгромили «Барыс» 7:0. Легкой ли была победа?

– Я бы не сказал бы, что легкая, все равно у «Барыса» были моменты. Нам нужно играть еще солиднее.

– Насколько такая победа может иметь положительный эффект после двух поражений, а также перед непростой выездной серией?

– Конечно, это должно придать нам уверенности. Надо и дальше так реализовывать свои моменты. Хочу отметить наших вратарей – они подтаскивают. Даже сегодня Плешкову пришлось работать.

– Финиш регулярки. Может уже более пристально смотрите в таблицу, изучаете, с кем встретитесь в плей-офф?

– Нужно отталкиваться от своей игры. Повторюсь, нам нужно немножко добавить солидности и концентрации, чтобы не было такого, как в матчах с «Динамо» и «Локомотивом». Еще есть время, осталось семь матчей. Нам нужно чуть-чуть добавить в этом плане. Даже после такого матча нужно оставить этот настрой и продолжать также играть.

– Впереди игра с минским «Динамо». Вы можете с ними сыграть в первом раунде Кубка Гагарина. Удобный ли это соперник для СКА?

– В плей-офф нет удобных соперников, все команды хорошие. Нужно отталкиваться от своей игры. Если мы так же будем играть, реализовывать моменты, то нам по силам пройти как можно дальше.

– Если СКА снова вылетит в первом раунде, можно ли это считать провалом?

– Об этом рано говорить. У нас еще есть матчи до первого раунда. Добавим, а там уже будем говорить, – сказал Савиков.