«Салават Юлаев» одержал победу над «Адмиралом»

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Адмиралом» и «Салаватом Юлаевым». Встреча завершилась победой гостей по буллитам со счётом 2:1.

За три секунды до конца второго периода Либор Шулак открыл счёт во встрече. На шестой минуте третьего периода Евгений Кузнецов восстановил равенство в счёте. В серии буллитов Евгений Кузнецов принёс гостям победу.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» 5 марта встретится дома с «Нефтехимиком». «Салават Юлаев» в этот же день проведёт матч в Хабаровске с местным «Амуром».