Хоккеисты клубов КХЛ устроили драку во время рукопожатия

Драка произошла во время церемонии рукопожатий после завершения матча регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между хабаровским "Амуром" и нижнекамским "Нефтехимиком".

Конфликт случился между нападающим "Нефтехимика" Матвеем Надворным и форвардом "Амура" Ярославом Лихачевым. За партнера по команде вступился защитник хабаровчан Виктор Балдаев, после чего дерущихся смогли разнять другие хоккеисты и судьи.

Встреча между "Амуром" и "Нефтехимиком" прошла 3 марта в Хабаровске и завершилась победой хозяев со счетом 3:1.