Директор «Северстали» поделился мнением о поле зарплат в КХЛ

Директор «Северстали»: «Не нравится, что в КХЛ растет пол зарплат. Хоккеист мог бы играть за 3 млн рублей, а мы платим 10 млн – больше, чем он стоит»
Директор «Северстали» Николай Канаков поделился мнением о поле зарплат в FONBET КХЛ.
В сезоне-2025/26 размер минимальной платежной ведомости клубов составляет 475 млн рублей – на 25 млн больше, чем годом ранее. К регулярке-2027/2028 он вырастет до 600 млн рублей.
– Как менеджер чтобы вы хотели изменить в КХЛ?
– Конкретно нам не нравится то, что каждый год растет пол заработных плат. Лига говорит, что нужно играть молодыми, и мы так и делаем. Но пол зарплат растет, и мы обязаны молодым платить больше. То есть хоккеист мог бы играть, условно, за 3 млн рублей, а мы платим 10 млн рублей.
Наша позиция такая, что пол должен как-то по-другому считаться. А тут получается искусственно созданная ситуация, где мы за хоккеистов должны платить больше, чем они стоят на самом деле.
С другой стороны, у лиги есть совет директоров, который эти правила утверждает. Возмущаться можно сколько угодно. Но если мы хотим играть в КХЛ, то принимаем те правила, которые утверждает лига, – сказал Канаков.
