«Металлург» обыграл минское «Динамо» и прервал серию из трёх поражений

В Минске на стадионе «Минск-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и магнитогорским «Металлургом». Победу одержали гости со счётом 3:0.

На 13-й минуте голом в большинстве счёт открыл нападающий «Металлурга» Андрей Козлов, которому ассистировали Дерек Барак и Роман Канцеров. Вторую шайбу гостей за секунду до окончания первого периода забросил Роман Канцеров с передачи Владимира Ткачёва. Второй период минчане выиграли по броскам со счётом 15:1 и забросили шайбу, которая была отменена после видеопросмотра из-за помехи вратарю. Голом в пустые ворота Козлов оформил дубль. Голкипер «Металлурга» Александр Смолин оформил «сухарь», отразив все 44 броска.

«Металлург» прервал свою серию из трёх поражений. Минское «Динамо» завершило свою серию из трёх побед.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.