Овечкин вышел на 16‑е место по количеству матчей в НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин вышел на 16‑е место по количеству матчей, проведенных в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

© Матч ТВ

Матч против «Юты» стал для Овечкина 1554‑м в лиге. Нападающий догнал по этому показателю Джерома Игинлу. Лидирует Патрик Марло — 1779 игр.

В прошлом сезоне Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки и стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ. Сейчас на счету россиянина 921 шайба в регулярных чемпионатах НХЛ. С учетом плей‑офф Овечкин (998) идет вторым, уступая лишь Гретцки (1016).

В текущем сезоне НХЛ Овечкин забросил 24 шайбы и отдал 26 результативных передач.