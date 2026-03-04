Овечкин не смог набрать очков в матче против «Юты»

«Вашингтон» проиграл «Юте» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Российский нападающий и капитан команды Александр Овечкин результативными действиями не отметился.

© Washington Capitals

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. У «Юты» шайбы забросили Дилан Гюнтер на 12-й минуте, Михаил Сергачев на 14-й и Джон-Джейсон Петерка на 39-й.

В составе «Вашингтона» отличились Пьер-Люк Дюбуа на 20-й минуте и Райан Леонард на 47-й.

Для Овечкина этот матч стал 63-м в нынешнем регулярном чемпионате. На его счету 24 заброшенные шайбы и 26 результативных передач.

После паузы на олимпийский турнир россиянин провел четыре игры и забросил две шайбы. Обе он оформил в матче против «Монреаля», который завершился поражением «Вашингтона» со счетом 2:6.

Всего за карьеру в НХЛ с учетом плей-офф Овечкин забросил 998 шайб. Рекорд по этому показателю принадлежит канадскому нападающему Уэйну Гретцки — 1016 голов.

После этой игры «Юта» занимает четвертое место в Центральном дивизионе, набрав 68 очков в 61 матче. «Вашингтон» идет пятым в Столичном дивизионе с 69 очками после 63 игр.

Следующий матч «Юта» проведет в ночь на 6 марта по московскому времени против «Филадельфии». «Вашингтон» днем позже сыграет на выезде с «Бостоном».