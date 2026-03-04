Кирилл Капризов установил новый рекорд «Миннесоты» по голам за клубную историю

Российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (5:1) записал на свой счёт очередную заброшенную шайбу и установил новый клубный рекорд по голам.

Для Капризова этот гол стал 220-м за карьеру в НХЛ. Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Кирилл превзошёл предыдущий рекорд «Миннесоты», который ранее принадлежал Мариану Габорику (219).

28-летний хоккеист выступает за «Миннесоту» с сезона-2020/2021. Всего на его счету 381 матч в регулярных чемпионатах, 220 заброшенных шайб и 241 результативная передача. В нынешнем сезоне 28-летний Капризов провёл 62 матча, в которых набрал 75 (35+40) очков.

Кирилл был выбран «Уайлд» в пятом раунде под общим 135-м номером на драфте НХЛ 2015 года.