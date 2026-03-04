Капризов поделился эмоциями от установления нового рекорда «Миннесоты»

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов поделился эмоциями от установления нового клубного рекорда по голам. Россиянин отметился заброшенной шайбой в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (5:1), которая стала для него 220-й за «Миннесоту».

«Это хорошо, знаете ли, но всегда хочется большего, и лучше об этом не думать слишком много. Приятно, когда все пожимают тебе руки, поздравляют и всё такое, но теперь этот момент уже позади, и нужно просто двигаться дальше», — цитирует Капризова пресс-служба клуба.

Предыдущий рекорд «Миннесоты» в 219 голов принадлежал словацкому нападающему Мариану Габорику.