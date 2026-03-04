Надворный высказался о своей стычке с хоккеистами «Амура» на рукопожатии

Нападающий «Нефтехимика» Матвей Надворный прокомментировал свою стычку с форвардом «Амура» Ярославом Лихачёвым на послематчевом рукопожатии. За партнёра по команде вступился защитник «Амура» Виктор Балдаев, заваливший Надворного на лёд.

— Матвей, наряду с игроками «Амура» Лихачевым и Балдаевым вы стали героем дня – заварушка на рукопожатиях всячески обсуждается в Интернете. Удивлены?

— Удивлён. У нас в КХЛ много хорошего хоккея, идёт плотная борьба за плей-офф, но иногда отличные хоккейные эпизоды остаются в тени, а обсуждается что-то несущественное, раздутое на ровном месте. Мне кажется, и на этот раз так произошло. Вообще об этой стычке я уже забыл. На финише чемпионата у нас – длинная серия гостевых матчей, запас в очках от девятого места в конференции не такой уж существенный. Поэтому сейчас вся концентрация – на нашей команде и гонке за плей-офф, — цитирует Надворного Russia-Hockey.ru.