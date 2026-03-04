Защитник "Адмирала" рассказал, как изменилась игра команды при Браташе

Хоккеисты владивостокского "Адмирала" стали иначе встречать соперника в средней зоне после назначения Олега Браташа главным тренером. Об этом "Спорт-Экспрессу" рассказал защитник команды Либор Шулак.

О назначении Браташа стало известно 4 января.

"Новые построения в средней зоне, как мы встречаем соперника, - сказал Шулак об изменениях в игре "Адмирала". - Добавилось больше ротации в звеньях. Мы нашли общий язык сразу, с первой тренировки".

Браташ сменил на посту главного тренера Леонида Тамбиева. Под руководством нового наставника "Адмирал" провел 22 матча, в которых одержал 3 победы.