«Сибирь» представила специальную форму к матчу в Китае

«Сибирь» представила специальную форму к вынесенному матчу регулярного сезона КХЛ с «Шанхайскими Драконами» в Китае, который состоится завтра, 5 марта.

© КХЛ

Последний раз вынесенный матч КХЛ проходил в Ташкенте в декабре 2024 года, тогда московский «Спартак» со счётом 3:2 в овертайме обыграл минское «Динамо».

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги новосибирский клуб провёл 61 встречу, в которых набрал 58 очков, и расположился на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции.

Ранее нападающий «Сибири» Тейлор Бек поделился ожиданиями от встречи команды с «Шанхайскими Драконами» в Шанхае.