Двукратный олимпийский чемпион отреагировал на рекорд Капризова

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников отреагировал на рекорд нападающего Кирилла Капризова в «Миннесоте».

Капризов сегодня побил рекорд «Уайлд» по голам в регулярках НХЛ. На счету 28-летнего россиянина 220 шайб за 381 игру. Он обошел Мариана Габорика – 219 голов за 502 матча.