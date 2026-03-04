Двукратный олимпийский чемпион отреагировал на рекорд Капризова

$77.890.75

Кожевников о рекорде Капризова: «Красавчик! Достойнейший человек, звезда! Показывает отличные результаты»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников отреагировал на рекорд нападающего Кирилла Капризова в «Миннесоте».

Капризов сегодня побил рекорд «Уайлд» по голам в регулярках НХЛ. На счету 28-летнего россиянина 220 шайб за 381 игру. Он обошел Мариана Габорика – 219 голов за 502 матча.

«Капризов – красавчик! Достойнейший человек, звезда! Показывает отличные результаты», – сказал Кожевников.
