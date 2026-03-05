«Эдмонтон» обменял нападающего в «Чикаго» на двух игроков

«Эдмонтон Ойлерз» обменял форварда Эндрю Манджапане и условный выбор в первом раунде драфта-2027 в «Чикаго Блэкхоукс». Взамен «нефтяники» получили нападающих Джейсона Дикинсона и Колтона Дака.

В 52 матчах текущего сезона Манджапане набрал 14 (7+7) очков. Контракт 29-летнего канадца с кэпхитом $ 3,6 млн рассчитан до лета 2027 года.

На счету Дикинсона 13 (6+7) очков в 47 играх сезона. 30-летний канадец доигрывает контракт с кэпхитом $ 4,25 млн, при этом «Чикаго» удержит половину его зарплаты. Летом Дикинсон может стать неограниченно свободным агентом. В 53 матчах сезона Дак набрал 9 (3+6) очков.

Ранее на этой неделе «Эдмонтон» выменял Коннора Мёрфи у «Чикаго» на драфт-пик второго раунда.