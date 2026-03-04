Дубль Ливо помог «Трактору» разгромить в гостях «Торпедо» со счетом 5:0

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Торпедо» и челябинским «Трактором». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:0.

В составе «Трактора» шайбы на свой счёт записали Джош Ливо (дубль), Александр Кадейкин, Сергей Телегин, Андрей Светлаков.

«Трактор» впервые в сезоне победил «Торпедо». Команды вскоре встретятся вновь – 13 марта в Челябинске. Вратарь «Торпедо» Дмитрий Николаев провёл второй матч «на ноль» в сезоне.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» 8 марта встретится дома с «Сочи». «Трактор» 6 марта проведёт матч в Москве с местным ЦСКА.