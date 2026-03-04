Дубль Маклауда принес «Авангарду» победу над ХК ЦСКА в Москве

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и омским «Авангардом». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:0.

В первых двух периодах команды обошлись без заброшенных шайб. На пятой минуте третьего периода Майкл Маклауд открыл счёт во встрече. На 12-й минуте периода Майкл Маклауд удвоил преимущество гостей, оформив дубль.

После сегодняшнего матча «Авангард» одержал третью победу подряд.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги ЦСКА 6 марта встретится дома с «Трактором». «Авангард» в этот же день сыграет в гостях с ХК «Сочи».