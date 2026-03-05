Нападающий прокомментировал ужасную статистику «Динамо»

Нападающий московского «Динамо» Дилан Сикьюра высказался о сухом поражении в матче с «Автомобилистом» (0:4).

— В матче с лидером чемпионата, «Металлургом», команда показала очень качественную игру. Тут же случилось крупное поражение. Что произошло с командой?

— Да, тяжёлая игра. При первом голе произошёл неудачный рикошет, а потом они забили ещё один. Очень сложно отыгрывать две-три шайбы. Шансов забить было немало, надо отдать должное вратарю «Автомобилиста», он провёл хороший матч. Мы же не реализовали свои моменты.

— Если опираться на статистику, то «Динамо» после смены главного тренера всегда проигрывает, если пропускает первым. 12 случаев подряд. Как думаете, почему?

— Возможно, иногда такое и ощущается, это то, с чем нужно разобраться всей команде. Просто думаю, возможно, стоит по-настоящему сосредоточиться на хорошей обороне, особенно на раннем этапе, и не пропускать первыми. Как я уже говорил, в этой лиге иногда бывает непросто вернуться, особенно в конце игры, когда команды действительно хороши на перехвате, поэтому мы хотим играть с преимуществом, уверенно вести в счёте, — сказал Сикьюра в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.