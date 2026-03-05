Олимпиаду без Панарина назвали трагедией для хоккея

Экс-хоккеист «Северстали», «Сочи» и «Югры» Никита Ушнев высказался о прошедшей Олимпиаде-2026 без сборной России.

– Как в принципе вы относились к Олимпиаде без сборной России? Многие говорили, что не смотрели хоккейный турнир, поскольку нет нашей сборной, и не считают такие Игры полноценными.

– Олимпиада в любом случае получилась полноценной, хотя, разумеется, остальным странам стало полегче от того, что на этих Играх не было хоккейной сборной России. Отстранение нашей сборной несправедливо. И всё-таки Олимпиада – это Олимпиада, так что вопросы дальше у меня, скорее, к спортивным функционерам и к чиновникам.

Обидно за ребят, в каком-то смысле трагедия для хоккея, если у Артемия Панарина не будет ни одной Олимпиады в карьере. Сначала НХЛ не ездила, а теперь Россию не пустили. Я обсуждал эту ситуацию с фигуристами, с их тренерами. Вот сейчас, предположим, дети идут в фигурное катание. Какое будущее они видят для себя? Какие есть перспективы? Стать чемпионами России? Хорошо, но разве этого достаточно? Что дальше?

Сейчас наши спортсмены не могут быть чемпионами мира, не могут быть олимпийскими чемпионами. Олимпиада – это пик. Любой спортсмен хочет участвовать в Играх и выиграть Олимпиаду. Это всё очень плохо, и я надеюсь, что в ближайшем будущем всё решится. Просто зависит тут всё уже не от спортсменов и не от спорта в принципе. От него вся эта история максимально далеко, – сказал Ушнев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.