Слуцкий призвал болеть за «Шанхайских Драконов»

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий пригласил болельщиков поддержать «Шанхайских Драконов» в двух вынесенных матчах КХЛ, которые пройдут в Шанхае 5 и 7 марта. Соперниками китайского клуба станут новосибирская «Сибирь» и астанинский «Барыс».

Последний раз вынесенный матч КХЛ проходил в Ташкенте в декабре 2024 года, тогда московский «Спартак» со счётом 3:2 в овертайме обыграл минское «Динамо».

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги китайский клуб провёл 61 встречу, в которых набрал 54 очка, и расположился на девятом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Шанхайские Драконы» потеряли шансы выйти в плей-офф.