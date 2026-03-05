«Салават Юлаев» обыграл «Амур»

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Амуром» и уфимским «Салаватом Юлаевым». Победу одержали уфимцы со счётом 4:1.

На 14-й минуте матча счёт открыл нападающий «Салавата Юлаева» Артём Пименов с передач Данила Алалыкина и Сергея Варлова. «Амур» сравнял счёт в конце первого периода — отличился Данил Юртайкин. На 28-й минуте матча гости вновь вышли вперёд после гола Егора Сучкова с передач Шелдона Ремпала и вратаря Семёна Вязового. На последней минуте второго периода Евгений Кузнецов удвоил преимущество уфимцев. Девин Броссо забросил четвёртую шайбу «Салавата Юлаева» в пустые ворота в концовке встречи.

Эта победа позволила «Салавату Юлаеву» оформить выход в плей-офф. «Амур» продолжает борьбу за плей-офф, отставая от «Сибири» на три очка.