«Адмирал» крупно обыграл «Нефтехимик»

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Адмиралом» и нижнекамским «Нефтехимиком». Уверенную победу одержали хозяева площадки со счётом 7:3.

Дублем отметился нападающий «Адмирала» Степан Старков. Ещё по шайбе в составе дальневосточной команды забросили Егор Чезганов, Артём Кудашов, Дмитрий Дерябин, Даниэль Усманов и Иван Муранов. Шайбы за «Нефтехимик» забросили Герман Точилкин, Евгений Митякин и Иван Николишин.

«Нефтехимик» потерпел четвёртое поражение подряд. Ответную встречу команды проведут вновь во Владивостоке 7 марта.