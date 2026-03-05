Экс-игрок СКА вспомнил, как покинул команду после похода в баню

Экс-хоккеист «Северстали», «Сочи» и «Югры» Никита Ушнев рассказал, как проходил предсезонные сборы в СКА с Ильёй Ковальчуком и Павлом Дацюком.

– Вы упомянули сборы с легендарным составом СКА с Ковальчуком и Дацюком. Какими были Илья и Павел в общении? Как оцените этот опыт?

– С Ковальчуком у меня вообще хорошее общение было и тогда, и потом мы пересекались с ним, два сезона подряд вместе снимались в «Титанах». Классный мужик, любит и отдохнуть, и поработать. Если он заводится в игре, то берегитесь и бойтесь его. Дацюк скорее уже как учитель, как ментор. Знает, что ему надо, и хорошо умеет учить людей.

– Почему не удалось закрепиться тогда в СКА? Что случилось?

– Это забавная история на самом деле. Помню, мы пошли в первый день после ледовой тренировки все вместе в баню. Зима на дворе, после того как попарились – прыгаем в снег. И я такой вместе со всеми тоже пошёл нырять в снег. Потом в сауне, видимо, перегрелся.

Пришёл в номер, и на следующее утро у меня уже температура под 40. И на следующий день она не спадает – прилично простыл. Несколько дней пролежал, меня ждали ещё на тренировки. Но потом приходит доктор и говорит: едем обратно в вышку. То есть я приехал, потренировался разок с ребятами из КХЛ, сходил в баньку и на этом всё, – сказал Ушнев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.