Роднина ответила, стоит ли нападающему Овечкину вернуться в Россию

Роднина об Овечкине: «Не вижу плохого в том, что он продолжит выступать в НХЛ. В мире знают, что это российский спортсмен. Не нужно поднимать подобную волну в адрес наших кумиров»
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутут Госдумы РФ Ирина Роднина ответила на вопрос, стоит ли нападающему «Вашингтона» Александру Овечкину вернуться в Россию.
Контракт 40-летнего форварда с «Кэпиталс» истекает этим летом.
«Овечкину стоит вернуться в Россию из США? Не нужно поднимать подобную волну в адрес наших кумиров и спортивных героев. У Александра в НХЛ есть контракт, он обязан его выполнять. Летом он закончится, и мы увидим, что произойдет. Я не вижу ничего плохого в том, что Овечкин продолжит выступать в НХЛ. Он десятилетиями шел к своим достижениям. Все в мире знают, что это наш российский спортсмен. Лучшего показателя силы нашего спорта и представить сложно», – сказала Роднина.
Александр Мостовой: «Краснодар» проиграл ЦСКА не из-за судьи – вторая желтая Гонсалеса была уже при 1:2. Пенальти можно было не ставить – Обляков не забил, справедливость восторжествовала»
Роднина об Овечкине: «Не вижу плохого в том, что он продолжит выступать в НХЛ. В мире знают, что это российский спортсмен. Не нужно поднимать волну в адрес наших кумиров»
Панжинский о серебре Коростелева на молодежном ЧМ: «Видно было, что Савелий сильнее всех остальных, но резкости рывка не хватило»
Александр Мостовой: «Краснодар» проиграл ЦСКА не из-за судьи – вторая желтая Гонсалеса была уже при 1:2. Пенальти можно было не ставить – Обляков не забил, справедливость восторжествовала»
Роднина об Овечкине: «Не вижу плохого в том, что он продолжит выступать в НХЛ. В мире знают, что это российский спортсмен. Не нужно поднимать волну в адрес наших кумиров»
Панжинский о серебре Коростелева на молодежном ЧМ: «Видно было, что Савелий сильнее всех остальных, но резкости рывка не хватило»