Роднина об Овечкине: «Не вижу плохого в том, что он продолжит выступать в НХЛ. В мире знают, что это российский спортсмен. Не нужно поднимать подобную волну в адрес наших кумиров»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутут Госдумы РФ Ирина Роднина ответила на вопрос, стоит ли нападающему «Вашингтона» Александру Овечкину вернуться в Россию.

Роднина ответила, стоит ли нападающему Овечкину вернуться в Россию
Контракт 40-летнего форварда с «Кэпиталс» истекает этим летом.

«Овечкину стоит вернуться в Россию из США? Не нужно поднимать подобную волну в адрес наших кумиров и спортивных героев. У Александра в НХЛ есть контракт, он обязан его выполнять. Летом он закончится, и мы увидим, что произойдет. Я не вижу ничего плохого в том, что Овечкин продолжит выступать в НХЛ. Он десятилетиями шел к своим достижениям. Все в мире знают, что это наш российский спортсмен. Лучшего показателя силы нашего спорта и представить сложно», – сказала Роднина.
