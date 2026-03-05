Воспитанник СКА не понимает, зачем построили «СКА Арену»

Экс-хоккеист «Северстали», «Сочи» и «Югры» Никита Ушнев сравнил подходы к строительству крупных спортивных сооружений в Европе и России.

– Главная проблема Олимпиады – странный по размеру каток, в ширину меньше на метр, чем в НХЛ, а в длину, наоборот, на метр больше. В таких условиях хоккей отличается и в принципе насколько это нормальная ситуация?

– Получается, что у итальянцев была своя фишка, такой непонятный каток. Как в России нераскрытое кольцо на церемонии открытия. Я не был на том катке. Это разница подходов, в России если что-то делают, то делают всё с открытой душой. На распашку, всех порадовать.

Вот раз мы делаем стадион, «Газпром Арену», так сразу ввалим туда кучу средств, и будет у нас самый большой стадион. Теперь в Питере самый большой стадион хоккейный в Европе, возможно, и самый большой в мире. Вопрос только зачем…

А в Европе не любят разбрасываться деньгами. Им сказали построить каток минимум на 12 тысяч зрителей – они и сделают ровно на 12 тысяч. Потому что понимают, что будет это всё стоять после Игр и никому это будет не нужно, – сказал Ушнев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.