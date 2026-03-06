В «Шанхай Дрэгонс» анонсировали возвращение в Китай

В клубе КХЛ «Шанхай Дрэгонс» рассказали о дате возвращения в Китай. Слова генерального директора клуба Сергея Белых приводит ТАСС.

«Наш план — подготовить детальную дорожную карту, прогреть целевую аудиторию, вернуться сюда с иным спортивным результатом, чтобы он был фактором интереса. И сезон-2027/28 с высокой вероятностью начать уже в Китае», — сказал Белых.

5 марта «Шанхай Дрэгонс» провел выставочный матч в рамках серии KHL World Games с «Сибирью». Игра прошла в Шанхае, «Сибирь» одержала победу со счетом 2:1.

Это был первый матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Китае с января 2020 года. С 2016-го по 2020-й «Шанхай Дрэгонс» проводил там домашние матчи под названием «Куньлунь Ред Стар». Затем команда из-за пандемии коронавируса переехала в Мытищи. С начала сезона-2025/26 она выступает в Санкт-Петербурге под названием «Шанхай Дрэгонс».