Защитник «Вашингтона», игравший с Овечкиным 17 лет, обменян в «Анахайм»

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон в результате обмена перешёл в «Анахайм Дакс». Столичный клуб получил выбор в первом раунде драфта НХЛ 2026 или 2027 годов, а также выбор в третьем раунде драфта НХЛ 2027 года. Об этом сообщил официальный сайт «Вашингтона».

В случае выхода «Анахайма» в плей-офф 2026 года, клуб передаст свой выбор в первом раунде драфта 2026 года «Вашингтону». Если же «Анахайм» не выйдет в плей-офф НХЛ сезона-2025/2026, у клуба есть возможность сохранить свой выбор в первом раунде драфта 2026 года и передать выбор в первом раунде драфта-2027 «Вашингтону». Об этом сообщает пресс-служба «Кэпиталз».

Карлсон провёл всю свою 17-летнюю карьеру в «Кэпиталз» и является лучшим защитником в истории франшизы по количеству сыгранных матчей (1143), голов (166), передач (605) и очков (771). Карлсон был выбран «Вашингтоном» в первом раунде (27-й номер) драфта НХЛ 2008 года. Вместе с командой Карлсон стал обладателем Кубка Стэнли в 2018 году.