Российский игрок забросил первую шайбу за "Лос-Анджелес Кингз"

Российский нападающий Артемий Панарин открыл счет заброшенным шайбам за "Лос-Анджелес Кингз".

© Российская Газета

В матче регулярного чемпионата НХЛ "короли" дома принимали "Нью-Йорк Айлендерс". Встреча завершилась победой "Лос-Анджелеса" со счетом 5:3.

На четвертой минуте встречи счет открыл российский форвард Артемий Панарин, который поразил ворота Ильи Сорокина. Этот гол стал для Хлебушка, как его называют в хоккейной среде, первым после того, как он перешел в "Лос-Анджелес" в результате обмена в феврале этого года.

Также Панарин стал автором голевой передачи.

Всего в нынешнем сезоне за "Рейнджерс" и "Кингз" он набрал 62 очка (20 шайб и 42 передачи) в 57 играх.

Голкипер "Айлендерс" Илья Сорокин в этой встрече смог парировать 30 бросков по своим воротам из 35.