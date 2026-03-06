Президент КХЛ оценил слова тренера СКА, который торопился посмотреть футбол

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов оценил слова главного тренера СКА Игоря Ларионова, который после игры с «Барысом» (7:0) торопился на просмотр футбольного матча «Реала».

«Спасибо, что Ларионов такой открытый человек и говорит: «Мало времени, надо футбол смотреть». Говорит не за спиной. Когда я нанимаю сотрудника, с него спрашиваю и говорю, что он должен делать. Кто его нанимал, тот и должен спрашивать. Ларионов открыто говорит, всем интересны его пресс-конференции. Он рассказывает рацион питания, хотя многие клубы скрывают это. Спасибо ему за это», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.