Глава КХЛ высказался о поездке тренера СКА на ОИ

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов предположил, что главный тренер СКА Игорь Ларионова мог поехать на финал Олимпиады, чтобы уговорить канадскую звезду Коннора Макдэвида перейти в клуб КХЛ.

© ХК СКА

Ранее Ларионов покинул расположение СКА, уехав на финальные матчи олимпийского хоккейного турнира. Тренер пропустил матч Фонбет Чемпионата КХЛ с ЦСКА (3:0). В рамках деловой программы Олимпиады‑2026 в Италии делегация петербургского СКА во главе с Ларионовым провела встречи с руководством Международной федерации хоккея (IIHF), зарубежных лиг и клубов.

— Как отнеслись к поездке Ларионова на Олимпиаду?

— Я никак не отнесся, это дело каждого. Может, он Макдэвида уговаривать поехал, будем только рады такому игроку. Потолок? Может, он в Петербурге хочет жить. Да и вообще в НХЛ он хочет выигрывать, так что деньги для него не главное. Болею за него, поддерживаю как спортсмен спортсмена, он заслуживает выиграть кубок.

Один матч на Олимпиаде меня заинтересовал, посмотрел только финал, он меня заинтересовал. Следил за интригами. Посмотрите, как судили на ОИ, а то вы только нас ругаете. Порадовали словаки, которые дошли до полуфинала, и наши игроки там на ведущих ролях играли.

— Вам не обидно, что не самый последний человек в мировом хоккее уже не первый раз своими словами как будто принижает КХЛ?

— Провокационный вопрос. Я бы хотел сказать спасибо, что Ларионов открытый человек и говорит, что у него мало времени: «Быстрее, бежим на футбол». Он открытый — значит, не жди от него подвоза за спиной.

Когда я нанимаю сотрудника, я ему обязанности устанавливаю, тут руководство клуба должно спрашивать. А Ларионов всё открыто говорит, всем интересны его пресс‑конференции, спасибо ему, — передает слова Морозова корреспондент «Матч ТВ».

2 марта Ларионов на пресс‑конференции после разгромной победы над «Барысом» (7:0) заявил, что торопился на просмотр футбольного матча мадридского «Реала».

