Президент КХЛ прокомментировал слова Никитина про удаления

Президент КХЛ Алексей Морозов высказался о словах главного тренера ЦСКА Игоря Никитина касательно симуляций в матчах лиги и отметил, что главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов проводил встречу с руководителями армейского хоккейного клуба по этому вопросу.

© Матч ТВ

Ранее Никитин неоднократно заявлял, что хоккеисты его команды получают несправедливые пятиминутные удаления, поскольку игроки соперника приукрашивают степень воздействия.

— Как реагируете на слова Никитина?

— Мы на все обращаем внимание. Рассматриваем предложения. Мы провели голосование, Анисимов собрал разные мнения от клубов, потом он точечно встречался с руководством ЦСКА, проходился по этим моментам. Это спорный момент, как понять, насколько сильный удар? Пока мы пришли к тому, что правило прорабатывается, но пока во время регулярного чемпионата не можем изменить правило. Перед плей‑офф будем встречаться с клубами.

— Рассматриваете варианты увеличения штрафов за симуляции?

— Конечно, мы боремся с симуляцией, знаем, как доктора выходят, говорят: «Лежи, лежи». Мы за честный спорт и за то, чтобы побеждал тот, кто сильнее в спорте. Будем бороться с грязью, — передает слова Морозова корреспондент «Матч ТВ».

Прямые трансляции матчей Фонбет Чемпионата КХЛ смотрите на канале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.