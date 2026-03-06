Президент КХЛ высказался о переподписаниях контрактов

Морозов о переподписаниях контрактов с уменьшением зарплаты: «Видим эту проблему. Будем работать, чтобы все находились в равных условиях и не обходили потолок»
Президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что лига будет работать над тем, чтобы клубы соблюдали потолок зарплат. В сезоне‑2025/26 он составляет 900 млн рублей, пол – 475 млн.
– Есть мысли убрать переподписания в сторону понижения?
– Есть, вынесем этот вопрос на совет директоров. Есть предложения, мы видим эту проблему, будем с этим работать, чтобы не было подписаний в обход потолка.
– Были примеры Серебрякова и Пилипенко, когда при расторжении им выплачивали весь контракт, а в новом клубе в платежку шли практически минимальные зарплаты, хотите закрыть эту дыру?
– Мы это видим и работаем над этим, следим за происходящим. Видим, что это обход потолка, будем с этим бороться, чтобы все находились в равных условиях, – сказал Морозов.
Тренер Алькараса: «Задача – собрать календарный Большой шлем в этом году. Это амбициозно, но возможно»
Морозов о переподписаниях контрактов с уменьшением зарплаты: «Видим эту проблему. Будем работать, чтобы все находились в равных условиях и не обходили потолок»
«Барса» и «Реал» не примут участия в туре Ла Лиги в стиле ретро. Другие клубы сыграют в формах со старыми дизайнами
Тренер Алькараса: «Задача – собрать календарный Большой шлем в этом году. Это амбициозно, но возможно»
Морозов о переподписаниях контрактов с уменьшением зарплаты: «Видим эту проблему. Будем работать, чтобы все находились в равных условиях и не обходили потолок»
«Барса» и «Реал» не примут участия в туре Ла Лиги в стиле ретро. Другие клубы сыграют в формах со старыми дизайнами