Президент КХЛ высказался о переподписаниях контрактов

Президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что лига будет работать над тем, чтобы клубы соблюдали потолок зарплат. В сезоне‑2025/26 он составляет 900 млн рублей, пол – 475 млн.

– Есть мысли убрать переподписания в сторону понижения?

– Есть, вынесем этот вопрос на совет директоров. Есть предложения, мы видим эту проблему, будем с этим работать, чтобы не было подписаний в обход потолка.

– Были примеры Серебрякова и Пилипенко, когда при расторжении им выплачивали весь контракт, а в новом клубе в платежку шли практически минимальные зарплаты, хотите закрыть эту дыру?

– Мы это видим и работаем над этим, следим за происходящим. Видим, что это обход потолка, будем с этим бороться, чтобы все находились в равных условиях, – сказал Морозов.