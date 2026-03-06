«Авангард» прервал серию из трех побед, проиграв «Сочи»

Сегодня, 6 марта, в Сочи завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Сочи» принимал омский «Авангард». Победу в игре, проходившей на стадионе «Большой», одержали хозяева со счётом 3:1.

На 26-й минуте защитник «Сочи» Артём Волков забил первый гол. На 42-й минуте нападающий Матвей Гуськов удвоил преимущество южан. На 52-й минуте форвард Дмитрий Кагарлицкий забросил третью шайбу в ворота «Авангарда». На последней минуте нападающий Василий Пономарёв сократил отставание омской команды и установил окончательный счёт — 3:1.

Таким образом, «ястребы» прервали серию из трёх побед.