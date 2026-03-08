«Абсолютно довольны посещаемостью». Гендиректор «Шанхая» — о матчах КХЛ в Китае

Генеральный директор «Шанхайских Драконов» Сергей Белых заявил, что показатели посещаемости вынесенных матчей регулярного чемпионата в Шанхае превысили ожидания. «Драконы» 5 и 7 марта провели вынесенные матчи КХЛ с «Сибирью» (1:2) и «Барысом» (4:8) в рамках проекта KHL World Games. Суммарно обе встречи посетили 11 910 зрителей.

«Абсолютно довольны посещаемостью. Тут важно отметить несколько моментов. Во-первых, это тестовые мероприятия. Да, заявлено, что арена вмещает 18 тысяч зрителей. Но на каждый из матчей допустимая вместимость была ограничена до 7 тысяч. Это было обговорено с КХЛ. Первую игру посетили 4352 зрителя, вторую — и вовсе 7558 зрителей. Суммарно оба матча «драконов» в Шанхае собрали 12 тысяч болельщиков. Это хорошие показатели, которые превысили наши ожидания. Публика классно поддерживала команду и ярко реагировала на разные моменты по ходу матчей: опасные моменты, силовые приёмы, потасовки. Особенно это было заметно во второй игре. Местные зрители реагировали так, как даже в России порой не реагируют. Для китайской аудитории хоккей — это новый вид спорта. Они ощутили новый спектр эмоций», — цитируют Белых «РИА Новости».