Овечкин установил новое историческое достижение

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин проводит 1555-ю игру в регулярных чемпионатах.

В данный момент «Вашингтон» гостит у «Бостон Брюинз». Благодаря выходу на лед в прошедшей встрече 40-летний форвард опередил Джерома Игинлу и поднялся 15-е место в истории НХЛ по числу проведенных игр. Следующим в рейтинге перед Овечкиным находится канадец Брент Бернс, у которого в НХЛ 1558 встреч.

После двух периодов счет в матче «Бостон» — «Вашингтон» равный, 1:1. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

В прошлом матче «Вашингтон» проиграл «Юте». Встреча прошла в американской столице на «Кэпитал Уан Арене» и завершилась победой гостей со счетом 3:2. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Михаил Сергачев, Дилан Гюнтер и Джон-Джейсон Петерка. У проигравшей команды отличились Пьер-Люк Дюбуа и Райан Леонард.

Ранее московское «Динамо» проиграло петербургскому СКА в матче регулярного сезона КХЛ.