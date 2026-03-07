«Динамо» проиграло СКА в матче КХЛ

Московское «Динамо» проиграло петербургскому СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «ВТБ Арена» в российской столице, завершилась в дополнительное время с результатом 2:1. В составе столичной команды отличился Артем Швец-Роговой, у гостей голы на счету Марата Хайруллина и Николая Голдобина.

Московская команда после 62 матчей идет на седьмой строчке Западной конференции КХЛ, набрав 73 очка. СКА расположился на шестой позиции в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, имея в активе 75 баллов после 63 игр.

В следующем матче регулярного чемпионата динамовский клуб 9 марта дома сыграет с одноклубниками из Минска, стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 17:00 по московскому времени. Петербуржцы 11 марта проведут свою игру против «Динамо» из Минска, эта игра пройдет в Ледовом дворце, начало игры — в 19:30 мск.

Ранее «Спартак» обыграл «Ладу» со счетом 7:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ.