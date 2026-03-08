Голевой пас Панарина не спас «Лос-Анджелес» от поражения в матче с «Монреалем»

8 марта на льду «Крипто.ком-Арена» в Лос-Анджелесе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Лос-Анджелес Кингз» и «Монреаль Канадиенс». Победу со счётом 4:3 одержали гости.

© Чемпионат.com

В составе победителей две заброшенные шайбы в свой актив записал Юрай Слафковски, ещё по разу отличились Джейк Эванс и Ник Судзуки.

У хозяев забивали сегодня Анже Копитар, Скотт Лотон и Алекс Лаферрье. Российский форвард Артемий Панарин записал в свой актив результативную передачу.

На данный момент «Кингз» идёт на 10-м месте Западной конференции НХЛ с 64 очками. «Монреаль» идёт четвёртым на Востоке — у него 78 баллов.