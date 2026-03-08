Боксер Лебедев считает Олимпиаду без РФ «дворовым турниром»

Российский боксер Денис Лебедев заявил, что согласен с позицией двукратного олимпийского чемпиона Александра Кожевникова, который ранее высказался об Олимпиаде-2026 без сборной России: «Олимпиада без России – дворовая игра. Если бы мы участвовали, было бы интереснее. На этом делается бизнес – у нас Овечкин и другая плеяда игроков высочайшего уровня».

– Олимпийский чемпион Александр Кожевников сказал, что хоккей без России на Олимпиаде – это дворовый турнир.

– Полностью поддерживаю. Объективно, Россия – лидер в хоккее, мы самые первые. Об этом говорит история хоккея еще с Советского Союза и по сей день, – сказал Лебедев.