Кучеров догнал Маккиннона и вышел на второе место в гонке бомбардиров НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал четыре очка в гостевой игре регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» (7:8). Две заброшенные шайбы и ассистентский дубль позволили Никите выйти на второе место в гонке бомбардиров НХЛ текущего сезона, догнав форварда «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона.

В активе Кучерова теперь 104 (34+70) очка в 58 матчах, в то время как у лидера «Колорадо» Маккиннона, отметившегося голом в ворота «Миннесоты Уайлд» (3:2 Б), также 104 (43+61) очка в 61 матче. Лидером гонки пока остаётся нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, на данный момент у канадца 108 (35+73) очков в 64 играх.

Клубу Кучерова осталось провести в текущей регулярке 21 матч, команде Макдэвида — 18, клубу Маккиннона — 20.