Габриэль Ландеског выбыл из-за травмы паха, полученной после броска Кейла Макара

Клуб «Колорадо Эвеланш» объявил, что у капитана Габриэля Ландескога статус «с недели на неделю» из-за травмы паха. Форвард получил повреждение от попадания шайбы в пах после броска партнёра по команде Кейла Макара в матче с «Даллас Старз» (5:4 ОТ).

На счету Ландескога 29 (9+20) очков в 47 матчах сезона и семь очков после возвращения с Олимпиады.

Ландеског пропустил три полных регулярных чемпионата с 2022-го по 2025-й из-за проблем с правым коленом и перенёс несколько операций. Он находился вне игры 1032 дня до своего возвращения. 4 января нападающий получил травму верхней части тела, но восстановился к Олимпиаде, где набрал четыре очка в пяти матчах за сборную Швеции.