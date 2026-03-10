«Нефтехимик» сыграет в плей-офф впервые с сезона-2022/23. Команда Гришина вышла в плей-офф после победы над «Трактором»
«Нефтехимик» гарантировал себе участие в Кубке Гагарина-2026.
Команда тренера Игоря Гришина дома обыграла «Трактор» (2:1 ОТ). Для выхода в плей-офф клубу из Нижнекамска хватило ничьей в основное время.
«Нефтехимик» набрал 67 очков после 65 матчей и занимает 7-е место на Востоке. У «Сибири» 62 очка после 64 игр, у «Амура» – 57 после 64 матчей.
Напомним, что в последний раз «Нефтехимик» играл в Кубке Гагарина в сезоне-2022/23, а затем дважды не выходил в плей-офф.
«Трактор» проиграл 5 из 6 последних матчей. Сегодня – «Нефтехимику» в овертайме
