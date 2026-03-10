Панарин вошёл в топ-10 игроков по числу очков в овертаймах в истории НХЛ

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги сообщила, что российский форвард клуба «Лос-Анджелес Кингз» Артемий Панарин набрал своё 37-е очко в овертаймах за всю карьеру в НХЛ. Это произошло в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Коламбус Блю Джекетс» (5:4 ОТ). Победная шайба была заброшена Адрианом Кемпе после передачи Панарина.

© Чемпионат.com

По данным источника, на счету 34-летнего хоккеиста теперь значится 10 заброшенных шайб и 27 голевых передач в овертаймах. По этому показателю он вместе с Патриком Элиасом и Джонни Годро замыкают десятку лучших игроков в истории НХЛ.

Рекорд принадлежит Сидни Кросби, набравшему 50 (25+25) очков в овертаймах. Среди российских хоккеистов лидирует Евгений Малкин, имеющий в своём активе 45 (14+31) очков.