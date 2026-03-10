Объявлены претенденты на награду «Харт Трофи» в НХЛ

Форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон назван главным претендентом на «Харт Трофи» в сезоне-2025/26 на данный момент по версии ESPN.

Приз вручается самому ценному игроку для своей команды в регулярном чемпионате НХЛ.

ESPN провел анонимный опрос среди представителей Ассоциации профессиональных хоккейных журналистов.

Первое место занял Маккиннон. Он получил 47% первых мест в опросе.

Вторым стал Макклин Селебрини из «Сан-Хосе», третье место разделили Никита Кучеров из «Тампы» и Коннор Макдэвид («Эдмонтон»).