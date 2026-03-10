Объявлены претенденты на награду «Харт Трофи» в НХЛ

Маккиннон – главный претендент на «Харт» по версии ESPN, Селебрини – 2-й, Кучеров и Макдэвид разделили 3-е место
Форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон назван главным претендентом на «Харт Трофи» в сезоне-2025/26 на данный момент по версии ESPN.
Приз вручается самому ценному игроку для своей команды в регулярном чемпионате НХЛ.
ESPN провел анонимный опрос среди представителей Ассоциации профессиональных хоккейных журналистов.
Первое место занял Маккиннон. Он получил 47% первых мест в опросе.
Вторым стал Макклин Селебрини из «Сан-Хосе», третье место разделили Никита Кучеров из «Тампы» и Коннор Макдэвид («Эдмонтон»).
Аршавин об Овечкине в следующем сезоне: «Он может побить второй рекорд Гретцки, до Нового года успеет. И вернется в «Динамо» как раз к плей-офф»
Маккиннон – главный претендент на «Харт» по версии ESPN, Селебрини – 2-й, Кучеров и Макдэвид разделили 3-е место
Михаил Дегтярев: «Атмосфера на Паралимпиаде говорит о том, что спортивный мир ждет полноценного возвращения всех российских атлетов»
Аршавин об Овечкине в следующем сезоне: «Он может побить второй рекорд Гретцки, до Нового года успеет. И вернется в «Динамо» как раз к плей-офф»
Маккиннон – главный претендент на «Харт» по версии ESPN, Селебрини – 2-й, Кучеров и Макдэвид разделили 3-е место
Михаил Дегтярев: «Атмосфера на Паралимпиаде говорит о том, что спортивный мир ждет полноценного возвращения всех российских атлетов»