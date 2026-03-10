Капитан «Северстали» рассказал, какой город России ему больше всего запомнился

Капитан «Северстали» Адам Лишка высказался о жизни в России и оценил города, в которых побывал.

— Ходите ли вы в России сами по магазинам? Сильно ли цены на продукты в России отличаются от Словакии?

— В Череповце я сам хожу в магазин. Всегда могу там найти то, что хочу. А насчёт разницы в ценах я вам сказать не могу, не знаю.

— За годы жизни в Череповце вы успели посетить металлургический комбинат? Что-то вообще о нём знаете?

— Да, я там был — в мой самый первый сезон в России. Но мне надо ещё раз туда съездить, потому что в 2019 году экскурсию нам проводил русскоговорящий гид, а я тогда не понимал ни одного слова на русском. В итоге просто наблюдал за всеми, куда они ходят и так далее. Кстати, у меня с того дня есть даже фотографии. Мы всё посмотрели, но я ничего толком не понял.

— Какие самые необычные места в России вы посетили? Что больше всего вам запомнилось за время путешествий по нашей стране?

— Я видел много российских городов, но в основном был там, где мы играем в хоккей. Страна у вас большая, даже огромная. Видел и Владивосток, и Хабаровск, был в Сочи, посетил Москву и Санкт-Петербург.

Больше всего мне запомнилась Казань. Это очень красивый город, он мне понравился. Понятно, что выделяются Москва и Петербург. Но там живёт очень много людей и кошмарные пробки. Кстати, мне ещё Екатеринбург нравится. Нижний Новгород — большой город, — цитирует Лишку «Советский спорт».