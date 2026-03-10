Фетисов поделился ожиданиями в отношении Овечкина

Фетисов об Олимпиаде-2030: «Овечкину будет 44 года – непростой возраст. Будем надеяться. Он один из величайших хоккеистов, мог выиграть ОИ, но политики не дали, это удручает»
Двукратный олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов выразил надежду, что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сможет выступить на Олимпиаде-2030.
Текущий сезон НХЛ – последний для 40-летнего капитана «Вашингтона» по действующему контракту.
«Саше будет уже 44 года – непростой возраст. Хочется пожелать ему, чтобы он сумел быть в хорошей спортивной форме в этом возрасте, и будем надеяться (увидеть его на Олимпиаде-2030). Все будет зависеть от него: насколько он готов, насколько у него есть желание. Здоровье – серьезный фактор, и он неслучайно об этом говорит. Он один из величайших хоккеистов. Мог иметь шанс выиграть Олимпиаду, как его мама, но политики не дали ему эту возможность. Тут можно только сожалеть и возмущаться. Меня это удручает больше всего», – сказал Фетисов.
«Краснодар» сыграет с чемпионом Медиалиги «Амкалом» 28 марта. «Быки» выиграли 6:1 год назад
Елена Веснина: «Мирра должна была выигрывать в двух сетах, но нервы. В концовке она играла не в свой теннис, а в теннис соперницы»
Жоан Лапорта: «Месси – лучший игрок всех времен, он отдал все «Барсе», а «Барса» – ему. Сейчас Ямаль гений и образец для команды»
«Краснодар» сыграет с чемпионом Медиалиги «Амкалом» 28 марта. «Быки» выиграли 6:1 год назад
Елена Веснина: «Мирра должна была выигрывать в двух сетах, но нервы. В концовке она играла не в свой теннис, а в теннис соперницы»
Жоан Лапорта: «Месси – лучший игрок всех времен, он отдал все «Барсе», а «Барса» – ему. Сейчас Ямаль гений и образец для команды»