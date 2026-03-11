Овечкин может сыграть на Олимпиаде-2030 — Фетисов

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил, что капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин теоретически может сыграть на Олимпиаде 2030 года. Об этом он сказал в разговоре с РИА Новости.

По словам Фетисова, многое будет зависеть от состояния здоровья хоккеиста и его желания продолжать карьеру.

Овечкину сейчас 40 лет. Он проводит 21-й сезон в НХЛ и последний по действующему контракту с «Вашингтон Кэпиталз».

Ранее сам хоккеист говорил, что пока не принял окончательного решения о продолжении карьеры в лиге. Он также отмечал, что при выборе дальнейших планов будет учитывать состояние здоровья после завершения выступлений.

Овечкин является обладателем Кубка Стэнли и трехкратным чемпионом мира. При этом в его карьере пока нет олимпийских медалей.

Фетисов отметил, что к Олимпиаде 2030 года российскому хоккеисту будет 44 года. Он выразил надежду, что спортсмен сможет сохранить хорошую физическую форму и желание играть на таком уровне.