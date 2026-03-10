Арбитру ВХЛ пожизненно запретили заниматься любой хоккейной деятельностью

Дисциплинарный комитет Федерации хоккея России (ФХР) пожизненно запретил арбитру Мирославу Скугареву заниматься любой деятельностью, связанной с хоккеем. Об этом сообщает пресс-служба Олимпбет - Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ).

© КХЛ

23 февраля ВХЛ сообщила о том, что ФХР отстранила от работы Скугарева, а также главных судей Ильнура Хажиева и Ивана Шмакова за аморальное поведение. Инцидент с непозволительным поведением судей произошел после матча ВХЛ между "Норильском" и "Омскими крыльями" (1:3), который прошел 21 февраля. Поводом для разбирательства стало видео, распространившееся в социальных сетях, на котором судьи якобы запечатлены в нетрезвом состоянии. По итогам прошлого сезона Скугарев был признан лучшим линейным арбитром.

Также дисциплинарный комитет ФХР запретил Шмакову и Хажиеву заниматься судейством в хоккее сроком на 3 года.